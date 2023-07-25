بنسبة نجاح 62.5٪.. وزارة التعليم الليبية تعلن نتائج الثانوية العامة

اِعتمد وزير التَّربية والتَّعليم بحكومة الوحدة الليبية موسى المقريف، وَمدير المركز الوطني للامتحانات السيد أحمد، اليوم الثلاثاء الموافق، نتائِج اِمتحانات الدور الأول لِشهادة إتمام مرحلة التَّعليم الثانوي للعام الدِّراسي 2022-2023، بِنسبة نجاح عامة بلغت 62.50% فيما بلغت نسبة النجاح للمدارس الليبية بالخارج 73.57% وبلغت نسبة النجاح لِشهادة إتمام مرحلة التَّعليم الأساسي بالمدارس الليبية بالخارج 75.27%.

واتاحت الوزارة للطلاب التعرف على النتيجة من خلال الدخول على هذا الرابط وعرض الدرجات برقم الجلوس ورقم القيد.

وهنأ وزير التعليم في بيان بِالمناسبة الطلاب الناجحين متمنِّياً لهم التوفيق في مرحلتهم الدِّراسية المقبلة (التَّعليم العالِي)، داعياً لمن لم يُحالفهم التوفيق والنَّجاح إلى الاِجتهاد والتَّحضير لاِمتحانات الدور الثاني لِبلوغ النَّجاح، والتركيز بِشكل أكبر فِي المواد الدِّراسية التي رَسبُوا فيها.

كما قدم الوزير شُكره إلى الأسرة التَّعليمية بِمختلف أنحاء البلاد من مُعلِّمين، ومُديري مدارس، والموجِّهين التَّربويين، وكافة الطاقم الإداري بِديوان الوزارة، والمصالح والمراكز التابعة لها، ومراقبات التَّربية والتَّعليم على نجاح العام الدِّراسي الحالي، داعياً إلى بذل المزيد من الجُهد، والاِستعداد الجيِّد للعام الدِّراسي المقبل الذي سينطلق مطلع سبتمبر المقبل.

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بِدوره، أوضح مُدير المركز الوطني للامتحانات السيد أحمد مسعود، أن عدد المُتقدِّمين لإجراء اِمتحانات الدور الأول لِشهادة إتمام مرحلة التَّعليم الثانوي 123264 طالب وطالبة، نجح منهم 77042 بنسبة نجاح 62.50%، وعَدد المتقدِّمين لإجراء اِمتحانات شهادة إتمام مرحلة التَّعليم الثانوي بالمدارس الليبية بالخارج بلغ 855 طالب وطالبة نجح منهم 629 بِنسبة نجاح عامة بلغت 73.57%.

وأضاف أن عَدد المُتقدِّمين لإجراء اِمتحانات الدور الأول لِشهادة إتمام مرحلة التَّعليم الثانوي بالقسم العلمي 97015 طالب وطالبة، نجح منهم 65697 بنسبة نجاح بلغت 67.72%، وتحصَّل 36540 على تقدير ممتاز، و 22995على تقدير جيّد جدا، و5409 على تقدير جيّد، و753 على تقدير مقبول، بلغ عَدد الذين لديهم دور ثان 20558، فِيما بلغ عَدد الراسبين 10760 طالب وطالبة.

وبلغ عَدد المُتقدِّمين لإجراء اِمتحانات الدور الأول لِشهادة إتمام مرحلة التَّعليم الثانوي الدِّيني 470 طالب وطالبة، نجح منهم 136 بنسبة نجاح بلغت 28.94%، وتحصَّل 44 على تقدير ممتاز، و55 على تقدير جيّد جدا، و37على تقدير جيّد، وبلغ عَدد الذين لديهم دور ثان 184، فيما بلغ عَدد الراسبين 150 طالب وطالبة.

فِيما بلغ عَدد المُتقدِّمين لإجراء اِمتحانات الدور الأول لِشهادة إتمام مرحلة التَّعليم الثانوي بالقسم الأدبي بلغ 25779 طالب وطالبة، نجح منهم 11208 بنسبة نجاح بلغت 43.48%، وتحصَّل 2584 على تقدير ممتاز، و5396 على تقدير جيّد جدا، و2496 على تقدير جيّد، و733 على تقدير مقبول، بلغ عَدد الذين لديهم دور ثان 9583، فيما بلغ عَدد الراسبين 4987 طالب وطالبة.

وعَدد المُتقدِّمين لإجراء اِمتحانات الدور الأول لِشهادة إتمام مرحلة التَّعليم الثانوي بالمدارس الليبية بالخارج بالقسم الأدبي بلغ 54 طالب وطالبة، نجح منهم 41 بنسبة نجاح بلغت 75.93%، وتحصَّل 15 على تقدير ممتاز، و22 على تقدير جيّد جدا، و طالب واحد على تقدير جيّد، وطالبان على تقدير مقبول، بلغ عَدد الذين لديهم دور ثان 10، فيما بلغ عَدد الراسبين ثلاثة طلاب.

وعَدد المُتقدِّمين لإجراء اِمتحانات الدور الأول لِشهادة إتمام مرحلة التَّعليم الثانوي بالمدارس الليبية بالخارج بالقسم العلمي بلغ 801 طالب وطالبة، نجح منهم 588 بنسبة نجاح بلغت73.41%، وتحصَّل 332 على تقدير ممتاز، و205 على تقدير جيّد جدا، و49 على تقدير جيّد، و2 على تقدير مقبول، بلغ عَدد الذين لديهم دور ثان 142، فيما بلغ عَدد الراسبين 71 طالب وطالبة.

وتقدَّم لإجراء اِمتحانات الدور الأول لِشهادة إتمام مرحلة التَّعليم الأساسي بالمدارس الليبية بالخارج 942 تلميذ وتلميذة، نجح منهم 709 بنسبة نجاح بلغت 75.27%، وتحصَّل 311 على تقدير ممتاز،و 280 على تقدير جيّد جدا، و108 على تقدير جيّد، و10على تقدير مقبول، بلغ عَدد الذين لديهم دور ثان تلميذ وتلميذة.