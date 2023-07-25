مهراج: لا نزاحم إيطاليا في ليبيا خاصة في مجال الطاقة

الوطن| ليبيا

نفى سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج وجود تنافس وتزاحم مع إيطاليا في ليبيا خاصة في مجال الطاقة، مذكرًا بوجود شركة توتال الفرنسية منذ أكثر من 50 عامًا في ليبيا، وكذلك مشروع توليد الطاقة الشمسية شرق مصراتة الذي تنفذه شركة توتال أيضًا، مبينًا أنها“مشاريع تساعد على معالجة أزمة المناخ بالطاقة المتجددة“.

وأكد مهراج في مقابلة تلفزيونية مواصلة عمل فريقه على إنهاء مسألة تجهيز المركز الثقافي الفرنسي في ليبيا، وترتيب البدء في إصدار التأشيرات من طرابلس في أقرب الآجال.