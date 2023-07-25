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مهراج: لا نزاحم إيطاليا في ليبيا خاصة في مجال الطاقة

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| ليبيا

نفى سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج وجود تنافس وتزاحم مع إيطاليا في ليبيا خاصة في مجال الطاقة، مذكرًا بوجود شركة توتال الفرنسية منذ أكثر من 50 عامًا في ليبيا، وكذلك مشروع توليد الطاقة الشمسية شرق مصراتة الذي تنفذه شركة توتال أيضًا، مبينًا أنهامشاريع تساعد على معالجة أزمة المناخ بالطاقة المتجددة“.

وأكد مهراج في مقابلة تلفزيونية مواصلة عمل فريقه على إنهاء مسألة تجهيز المركز الثقافي الفرنسي في ليبيا، وترتيب البدء في إصدار التأشيرات من طرابلس في أقرب الآجال

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ايطاليا سفير فرنسا لدى ليبيا شركة توتال الفرنسية ليبيا مصطفى مهراج

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الوطن الليبية

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