الحراري: مؤتمر التنمية والهجرة الذي تم تنظيمه في روما لم يخرج بقرارات عملية

أعرب رئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب “سليمان الحراري” عن بالغ استنكاره لموقف الاتحاد الأوروبي تجاه أزمة تدفقات الهجرة من دول الساحل وغيرها.

موضحا أن أوروبا لم يعد يهمها سوى إبعاد المهاجرين عن أراضيها دون تقديم المساعدة الكافية في تخفيف الازمة وخاصة من جانبها الانساني ،

ووفق بيان صادر عن المتحدث الإعلامي باسم مجلس النواب الليبي “عبدالله بليحق” استنكر “الحراري”، قيام السلطات التونسية بترحيل المهاجرين إلى الحدود الليبية ووضعهم في ظروف انسانية بالغة الصعوبة ،

كما أكد على أن الاتحاد الأوروبي يجب ان يتحمل مسؤوليته وينشئ مخيمات خاصة لأولئك المهاجرين الذين يقصدون التوجه لأوروبا.

مشيداً بجهود الحرس الليبي لمساعدة المهاجرين على الحدود الليبية التونسية وتوفير الاحتياجات الانسانية لهم.

وشدد “رئيس لجنة الداخلية” بأن مؤتمر التنمية والهجرة الذي تم تنظيمه في روما الأيام الماضية لم يخرج بقرارات عملية.

مشيراً إلى أن أوروبا لاتزال ترفض تحمل المسؤولية والمساهمة بشكل أكبر في تخفيف الازمة ، التي اصبحت تتحملها دول العبور دون غيرها .