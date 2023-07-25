| المنقوش وعبد اللهيان يتفقان على تطوير التعاون الثنائي واستئناف التمثيل الدبلوماسي

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2023/07/26 على الساعة 00:10

: أكد كل من وزير الخارجية الإيرانى، حسين أمير عبد اللهيان، ونظيرته في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، نجلاء المنقوش، اليوم الثلاثاء، عزم بلديهما على توسيع وتطوير العلاقات الثنائية بينهما فى مختلف المجالات.

ووصلت المنقوش والوفد المرافق لها صباح اليوم الثلاثاء إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة عمل، بناء على دعوة رسمية من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكان في استقبال المنقوش نظيرها وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، حيث تُعد هذه الزيارة الرسمية الأولى لوفد ليبي رفيع المستوى لطهران منذ 16 عشر عاماً.

وقالت وزاراة الخارجية عبر صفحتها علي “فيسبوك”، إن الوفد رفيع المستوى برئاسة وزيرة الخارجية والتعاون الدولي عقد جلسة مباحثات مع الجانب الإيراني، ناقشت خطوات الجانبان لاستئناف التمثيل الدبلوماسي، وتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وجددت المنقوش خلال اللقاء تأكيد موقف دولة ليبيا المؤيد لمبادرة المملكة العربية السعودية والتي تحظى بدعم الأشقاء العرب لبدء مرحلة جديدة من العلاقات العربية – الإيرانية، على أساس المصالح المشتركة لبلدان وشعوب المنطقة.

كما اتفق الجانبان علي استئناف اللجنة المشتركة الليبية – الإيرانية عقد اجتماعاتها في أقرب الآجال وتطوير التعاون في المجال الصحي والتقني، وتشجيع الصادرات والتعاون في المجال الصناعي، وتبادل الزيارات الرسمية.

وحسب وكالة “مهر” الإيرانية، جاء ذلك خلال اجتماعهما فى العاصمة الإيرانية طهران، حيث تبادلا وجهات النظر حول القضايا التى تهم الجانبين.

وخلال الاجتماع، اتفق الجانبان على تطوير التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات، بما فى ذلك تفعيل اللجنة العليا المشتركة، وتشكيل اللجنة الاستشارية السياسية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، والتعاون العلمى والتكنولوجى، وإقامة المعارض التخصصية.

وأعرب الطرفان عن ارتياحهما لتطور العلاقات بين البلدين، فى الأشهر الأخيرة، بما فى ذلك رفع مستوى التمثيل الدبلوماسى الليبى فى طهران إلى مستوى سفير، وإعادة فتح السفارة الإيرانية في ليبيا، واستئناف الخط الملاحى بين البلدين.

وأكد الوزيران على عزم مسئولى البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات وخاصة التعاون الاقتصادى والتجارى، ورفضا بشكل مشترك الإساءة للقرآن.

بدوره، أشاد عبد اللهيان باستتباب الأمن والاستقرار فى ليبيا، وأعلن استعداد طهران لتوسيع العلاقات مع ليبيا، والمساعدة فى إعادة إعمارها. من جانبها، قالت المنقوش إن زيارتها ل إيران دليل على إرادة البلدين فى تعزيز العلاقات الثنائية.