عقب زيارتها إيران.. المنقوش تتوجه اليوم إلى تركيا

قالت وزارة الخارجية التركية إن وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش ستزور تركيا اليوم الأربعاء.

وأوضحت الخارجية التركية أن وزير خارجيتها هاكان فيدان سيبحث مع المنقوش العلاقات الثنائية، إلى جانب التطورات في ليبيا والمستجدات على الساحة الإقليمية.

وتأتي زيارة المنقوش إلى تركيا، عقب زيارة أجرتها لإيران التقت خلالها نظيرها حسين أمير عبداللهيان، وبحثت معه استئناف التمثيل الدبلوماسي، وتطوير التعاون الاقتصادي.

واتفقت المنقوش وعبداللهيان على استئناف أعمال “اللجنة المشتركة الليبية – الإيرانية” في أقرب وقت، إلى جانب تشجيع الصادرات والتعاون في المجال الصناعي.

وأكدت المنقوش موقف ليبيا المؤيد لمبادرة ‎السعودية والتي تحظى بدعم الدول العربية لبدء مرحلة جديدة من العلاقات ‎العربية الإيرانية.

يشار إلى أن هذه الزيارة هي الزيارة الرسمية الأولى لوفد ليبي رفيع المستوى لطهران منذ 16 عاماً.

المصدر: وزارة الخارجية + وكالة “الأناضول” التركية

