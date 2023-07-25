بالصور.. تفاصيل مثيرة وصادمة عقب مداهمة استراحة وضبط فتيات بممارسة الرذيلة

كشف قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي اليوم الثلاثاء تفاصيل ضبط شبكة دعارة داخل إستراحة بمنطقة الكويفية ومصنع للخمر وسجلت ضدهم عمليات إجهاض وأحد المضبوطين محكوم غيابياً بالسجن لمدة 13عاماً على ذمة قضية قتل .

إستجابةً لشكوى مواطن افاد فيها بفقدان إبنتيه وأفاد انه تم هروبهن من المنزل في وقت سابق نظراً لوجود مشاكل عائلية وعلى الفور أصدر السيد رئيس قسم التحريات العامة بمُديرية أمن بنغازي عقيد أشرف الشلطامي تعليماته بالبحث والتحري عن الواقعة .

وعقب ورود معلومات لدى أعضاء التحريات عن أحد الأشخاص من ذوي السوابق يُدعى م.أ.م من مواليد 1995 السكن بودزيرة ويشتبه انه على علاقة بإحدى الفتيات المفقودات وتم انتقال أعضاء التحريات وضبطه والإنتقال به إلى القسم .

وبالإستدلال معه إعترف انه من مروجي حبوب الهلوسة وأفاد انه تلقى اتصال هاتفي من صديقه الذي يُدعى م.ف.م من مواليد 1994 وأخبره انه بإنتظاره للذهاب للإستراحة الواقعة بمنطقة الكويفية وأن الفتاتين سالفتا الذكر في انتظارهما بالإستراحة .

وأفاد ايضا ان الفتاتين متواجدتين بالإستراحة مُنذُ أكثر من ستة أشهر وعقب تقنين الإجراءات بأخذ الإذن من النيابة العامة تم انتقال أعضاء التحريات وبرفقة أعضاء من قسم الشرطة النسائية ومُداهمة الإستراحة الواقعة بمنطقة الكويفية وتم ضبط الفتاتين وأربعة أشخاص في حالة سُكر ظاهر وضبط بحوزتهم على قطع من مادة الحشيش المخدرة وكذلك حقيبة نسائية بها اقراص لمنع الحمل وأجهزة تستخدم في اختبار الحمل وتم ضبط برميل كبير به مواد مُسكرة .

وتم الإنتقال بهم إلى القسم وبالإستدلال مع الفتاة الأولى التي تُدعى ه.ح.ع من مواليد 2006 وكما إعترفت انها متواجدة هي وأختها المدعوة ح.ح.ع من مواليد 2001 بالإستراحة مُنذ اكثر من ستة اشهر وتتعاطى المخدرات وانها هي وأختها على علاقة جنسية بعدة اشخاص وهم من تم ضبطهم وأفادت الثانية انها اقامت عدة علاقات ادت لحملها اكثر من مرة وقامت بإجهاض نفسها عن طريق اقراص طبيية بمساعدة إمرأتان .

وبالإستدلال مع أحد المطلوبين يُدعى م.ف.م.من مواليد 1993 إعترف انه مطلوب على ذمة قضية قتل وحُكم غيابياً بالسجن لمدة 13 عاماً وكما أعترف بأن مصنع الخمر الذي تم ضبطه يخصه وأنه يقوم بممارسة الجنس مع المذكورة الثانية .

وبالإستدلال مع الاشخاص الذين تم ضبطهم إعترفوا بتعاطي المخدرات وحيازتها وممارسة الجنس بطريقة غير شرعية وتم إستحضار كل من المدعوة م.ف.ش من مواليد1970 والمدعوة ح.م.ع من مواليد 2000 كونهم شاركو في عملية إجهاض المدعوة ه.ح.ع من مواليد 2001 .

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وأحيلوا جميعا إلى النيابة العامة بتهمة الزنا والإجهاض والقتل وتعاطي الخمور والمخدرات وحيازتها…