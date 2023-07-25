“الصور” يوكل مهام حراسة مصفاة الزاوية لـ”النمروش”

بحث النائب العام المستشار “الصديق الصور”، عدة ملفات هامه مع آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي اللواء دكتور “صلاح الدين النمروش” منها أفعال الكسب غير المشروع المترتبة عن تهريب المحروقات في المنطقة الغربية.

ووفق بيان صادر عن المنطقة العسكرية الساحل الغربي عبر صفحتها على “فيسبوك”، أفادت فيه بأن اللقاء الذي عقد أمس الاثنين، ناقش أيضا، أعمال مصفاة الزاوية والمشاكل والصعوبات التي تواجه هذا المرفق الحيوي.

كما اتفق الحضور على إنفاذ مخطط ملاحقة مرتكبي الجرائم الماسة باقتصاد البلد؛ ومباشرة مهمة حراسة مصفاة الزاوية؛ والإيفاء بواجب تمكين المواطن من الوصول إلى منتجات المصفاة عبر أدوات التوزيع المعتمدة.

يذكر أن الاجتماع جاء بحضور آمر اللواء 52 مشاة “مقدم محمود بن رجب” ، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة”.