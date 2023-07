قال رئيس لجنة إدارة جهاز النهر الصناعي أحمد الديب، إن أعمال الصيانة في الأنبوب المتضرر في أجدابيا ستستغرق نحو 15 يوما.

الديب وخلال اجتماع مع رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة ذكر أنه جرى تعويض نقص الإمدادات في مدينة بنغازي بنحو 200 ألف متر مكعب يوميا.

من جانبه، أوضح رئيس لجنة إدارة الشركة العامة للمياه والصرف رفيق أبولسين أنه جرى إرسال 28 سيارة لسحب المياه إلى مدينة أجدابيا.

وأضاف أبولسين خلال الاجتماع نفسه، أنه جرى إرسال 11 صهريجا لتوفير المياه، إلى مستشفى المدينة والمؤسسات ذات الطبيعة الخاصة.

وفي السياق نفسه، بيّن وكيل الحكم المحلي مصطفى التركي أن اللجنة المكلفة بحصر الأضرار بممتلكات المواطنين، ستحيل نتيجة عملها لاحقا إلى مجلس الوزراء لتخصيص التعويضات اللازمة.

وأصدر الدبيبة تعليماته لجهاز النهر الصناعي بضرورة معالجة خط المياه المار بمناطق قمينس والمقرون وسلوق، واستكمال نتائج عمل لجنة حصر الأضرار مع صرف التعويضات اللازمة.

يشار إلى أن جهاز النهر الصناعي أعلن عن حدوث تسرب كبير في المحطة 41 الواقعة قرب منطقة الزويتينة شمال شرق أجدابيا، والذي تسبب في إهدار كميات كبيرة من المياه تقدر بـ 500 ألف متر مكعب.

المصدر: منصة “حكومتنا” التابعة لرئاسة الوزراء

The post النهر الصناعي: إصلاح الأنبوب المتضرر في أجدابيا سيستغرق 15 يوما appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار