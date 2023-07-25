مجموعة العمل الأمنية تحث الليبيين على العمل لتسوية سياسية شاملة

دعت مجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن عملية برلين الأطراف الليبية على خلق بيئة مواتية لتسوية سياسية شاملة في البلاد.

جاء هذا في البيان الذي أصدرته البعثة الأممية في ليبيا، حول اجتماع مجموعة العمل الأمنية في مدينة بنغازي، بمشاركة أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

وحضر الاجتماع سفراء وممثلو الرؤساء المشاركين الآخرين لمجموعة العمل الأمنية وهم فرنسا، المملكة المتحدة، تركيا، والاتحاد الأفريقي، كما حضر الاجتماع سفراء وممثلو مصر وألمانيا وتونس والاتحاد الأوروبي، وانضم إلى الاجتماع عبر الاتصال المرئي المبعوث الخاص للولايات المتحدة وسفراء وممثلو روسيا الاتحادية والإمارات العربية المتحدة وهولندا وسويسرا والجزائر وجامعة الدول العربية.

وقال المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، إنه وفي الوقت الذي تكثف فيه جهودها لإشراك القادة السياسيين في ايجاد مسار توافقي للانتخابات، ستلعب الجهات الفاعلة العسكرية والأمنية في ليبيا دوراً مهماً كأطراف رئيسية لتعزيز السلام والاستقرار المستدامين.

أكد باتيلي، الذي شارك في رئاسة الاجتماع مع السفير الإيطالي في ليبيا جيانلوكا ألبريني، في كلمته الافتتاحية مسؤولية الجهات العسكرية والأمنية عن ضمان بيئة آمنة للانتخابات، ومعالجة مختلف القضايا بما في ذلك تلك المتعلقة بالتشكيلات المسلحة، وتعزيز المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، وحماية حقوق الإنسان والقانون الإنساني.

Trending النهر الصناعي الليبي: إصلاح خط مياه “أجدابيا _ بنغازي” سيستغرق 20 يوما

وأشار إلى “إن جهود اللجنة المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة 6+6 تعتبر خطوة مهمة. ومع ذلك، فإن القوانين الانتخابية في وضعها الحالي لن تسهل إجراء انتخابات ناجحة. هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتنقيح مشاريع القوانين من خلال سد الثغرات القانونية والفنية التي حددتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. نحث جميع الأطراف الرئيسيين والمؤسسات الليبية على التوصل إلى تسوية شاملة بشأن القضايا الرئيسية المتنازع عليها سياسياً”.

وأثنى باتيلي, على اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 لعملها المستمر لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 2020 واسهامها في توحيد المؤسسات العسكرية.

كما أشار إلى أن الحرب في السودان عقّد جهود تنسيق انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا. ومع ذلك، تم إطلاق آلية لتسهيل تبادل البيانات بين ليبيا والسودان وتشاد والنيجر. وقد تم حث لجان الاتصال المشكلة من هذه الدول للعمل على حل المشكلة على إحياء الاجتماعات الدورية.

وأضاف المبعوث الأممي: “فيما أنجزت اللجنة العسكرية المشتركة الكثير، فإننا نقر بأن التقدم المستمر نحو التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار يتطلب تضافر الجهود الوطنية والدولية”. يجب ألا تمنعكم هذه المعوقات السياسية من الاستمرار بنفس الحماس. إن بناء الثقة بين القادة العسكريين والأمنيين أمر أساسي للنهوض بالعملية السياسية وخلق بيئة يمكن فيها إجراء انتخابات شفافة وشاملة مع احترام جميع الأطراف للنتائج. وهنا أود أن أدعو جميع القادة لتلبية تطلعات الشعب الليبي، لإن استمرار الأزمة الحالية أمر خطير”.

في خطابه بصفته الرئيس المشارك لمجموعة العمل الأمنية هذا الشهر، قال السفير الإيطالي ألبريني إن عقد هذا الاجتماع في ليبيا يعد إنجازًا مهمًا. وقال السفير ألبريني: “يعد هذا الاجتماع الأول في بنغازي بمثابة حدث هام، وأنا فخور بأن إيطاليا كانت قادرة على المساهمة فيه”.

وشارك السفير الإيطالي الممثل الخاص للأمين العام في الإشادة بتفاني اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وقيادتها للمهمة والتزامها تجاه وحدة الأراضي الليبية والمصالحة الوطنية. كما شجع على تقديم حلول بشأن انسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب وتأمين العملية الانتخابية.

انبثقت مجموعة العمل الأمنية من عملية برلين من أجل ليبيا، وهي عملية متعددة المسارات تيسرها الأمم المتحدة، واستضافتها الحكومة الألمانية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في عام 2020 ، لتكوين توافق في الآراء بين الدول الأعضاء المعنية بشأن الأزمة الليبية وتوفير مظلة دولية لحماية المناقشات الليبية الداخلية حول مستقبل البلاد.

هذه هي المرة الثانية التي يجتمع فيها فريق العمل الأمني في ليبيا. الأول كان في طرابلس في 24 مايو. وأعرب المشاركون عن أملهم في أن يُعقد الاجتماع القادم في مدينة أو منطقة أخرى من ليبيا.