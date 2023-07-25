“الحراري” يستنكر موقف الإتحاد الأوروبي تُجاه أزمة تدفقات الهجرة من دول الساحل وغيرها

الوطن| رصد

استنكر رئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب سليمان الحراري موقف الاتحاد الأوروبي تُجاه أزمة تدفقات الهجرة من دول الساحل وغيرها ، موضحًا أن أوروبا لا يعنيها سوى إبعاد المهاجرين عن أراضيها دون تقديم المساعدة الكافية في تخفيف الازمة وخاصة من جانبها الإنساني.

كما استنكر قيام السلطات التونسية بترحيل المهاجرين إلى الحدود الليبية ووضعهم في ظروف إنسانية بالغة الصعوبة، مشددًا على وجوب تحمل الاتحاد الأوروبي مسؤوليته وينشئ مخيمات خاصة لأولئك المهاجرين الذين يقصدون التوجه لأوروبا.

وأشاد الحراري بجهود الحرس الليبي لمساعدة المهاجرين على الحدود الليبية التونسية وتوفير الاحتياجات الإنسانية اللازمة لهم.

مؤكدًا أن مؤتمر التنمية والهجرة الذي تم تنظيمه في روما الأيام الماضية لم يخرج بقرارات عملية، مبينًا أن أوروبا لاتزال ترفض تحمل المسؤولية والمساهمة بشكل أكبر في تخفيف الأزمة التي أصبحت تتحملها دول العبور دون غيرها.