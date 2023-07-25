فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة في ليبيا

اعتمد مجلس النواب الليبي في جلسته بمدينة بنغازي خارطة الطريق المنبثقة عن لجنة “6+6” المُشكلة من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، مع إدخال بعض التعديلات والملاحظات التي اقترحها النواب.

وأعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أيضا فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة لمدة 20 يوماً بدءًا من تاريخ اعتماد خريطة الطريق.

وشدد صالح على أن البرلمان هو صاحب الاختصاص الأصيل في منح الثقة للحكومة دون غيره، وأن الثقة تمنح على أساس البرنامج الذي تتقدم به الحكومة وطريقة عملها.

وفي غضون ذلك، قال المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، إن قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكلهما الحالي لن يُمكنا من الوصول إلى انتخابات ناجحة، داعيا إلى المزيد من العمل لسد الثغرات القانونية والفنية التي حددتها سابقا المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وقال فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي، عبر برنامج حصة مغاربية، إن مجلس النواب، ناقش كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية خلال جلسته مشيرا إلى أن المجلس أجرى اتصالات مع المجلس الأعلى للدولة لوضع خارطة طريق، والاتفاق حول النقاط الخلافية.

وأشار المريمي، إلى أن الخطة التي اتفق عليها مجلس النواب، تتضمن اعتماد القوانين واختيار وأعضاء ورئيس الحكومة، والتمهيد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

ويرى السنوسي إسماعيل، المتحدث السابق باسم المجلس الأعلى للدولة، عبر برنامج حصة مغاربية، أن هناك معضلة في اختيار الحكومة الجديدة، حيث لا بد أن تحصل على موافقة أغلبية مجلسي النواب والأعلى للدولة.

واعتبر إسماعيل، أن منح الثقة للحكومة الجديدة هو اخصاص أصيل لمجلس النواب، وأن مجلس الدولة له الحق فقط في ترشيح الوزراء وسحب الثقة أيضا من الحكومة.