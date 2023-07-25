الشيباني: ماذا لو نظم الشعب إضرابا عاما حتى إجراء الانتخابات

أعرب جاب الشيباني، عضو مجلس النواب، عن تمنايته من تنظيم تجمع شعبي وإقرار عصيان مدني وإضراب عام لتحديد موعد قريب لإجراء الانتخابات وإصدار قاعدة دستورية تشمل الجميع لإنقاذ الوطن.

وقال “الشيباني”، في منشور له بفيسبوك، “الهوة تزداد والانقسام يعزز وآخر خطوط الدفاع عن وحدة الوطن تنهار بعد أن تم جر القضاء إلى حلبة السياسة والانقسام والمناكفات الفارغة بين الأجسام المتسلطة، ناهيك عن العبث على جميع الأصعدة”.

وأضاف، “في زمن سهولة التواصل الفردي والجماعي، ماذا لو تنادت الجماهير في كل ربوع الوطن وحددت يوم اجتماع شعبي بشكل منظم تقوده فئات نخبوية تنظم نفسها بطريقة مؤتمرات أو لجان أو تكتلات بشرية”.

وتابع، “تناقش الوضع المتردي للبلاد، وأسبابه وكيفية معالجته، لعلها تقرر العصيان المدني والإضراب العام حتى يتم بدون “لف و دوران” تحديد موعد قريب للانتخابات واصدار قاعدة دستورية تشمل الجميع ولا تقصي أي طرف، لعلنا ننقذ ما تبقى من الوطن”.