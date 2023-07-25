شاهد: رسميًا.. الأهلي بنغازي يضم لاعبين جديدين

أعلنت اللجنة التسييرية لنادي الأهلي بنغازي، الثلاثاء، بشكل رسمي تعاقدها مع المهاجم محمد جاد الله قادما من صفوف الأخضر.

كما أعلنت الإدارة، وفقا لبيان صادر عن النادي، تعاقدها مع الظهير الأيمن جاسم الخامس قادما من الخمس.

وسبق أن تعاقدت إدارة نادي الأهلي بنغازي مع طلحة رزق وصهيب بن سليمان قادمان من الأخضر.

وتأتي هذه التعاقدات استعدادا للاستحقاقات المقبلة، أبرزها المشاركة في دوري أبطال إفريقيا والدوري الليبي الممتاز.

وكانت قرعة دوري أبطال إفريقيا قد وضعت الأهلي بنغازي في مواجهة إنيمبا النيجيري.