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مواعيد مباريات الهلال الليبي و أبو سليم القادمة في الدور التمهيدي للكونفيدرالية الإفريقية

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

 

وضعت قرعة مباريات الدور التمهيدي لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية، الهلال الليبي في مواجهة مع كاكا مينجا الكيني بينما أسفرت القرعة عن مواجهة ابو سليم الليبي ضد الأولمبي الباجي التونسي .

ومن المقرر ان تقام مباريات ذهاب الدور التمهيدي لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية، يوم 18 و 19 و 20 اغسطس المقبل كما تنطلق مباريات الاياب يوم 25 و26 و27 من ذات الشهر .

وأجرى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، الثلاثاء، قرعة الدور التمهيدي لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

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جاءت القرعة على النحو التالي:

  • بنديل النيجيري ضد آسو شليف الجزائري، والفائز يواجه نهضة بركان المغربي.
  • فاس المغربي ضد لوتو البنيني، والفائز يلتقي اتحاد العاصمة الجزائري.
  • زيجينشور السنغالي ضد إيتوال ديجادوجو من بوركينا فاسو، والفائز يواجه ريفرز يونايتد النيجيري.
  • آرتا سولار الجيبوتي ضد هورسيد الصومالي، والفائز يلتقي الزمالك.
  • سيجيندا التنزاني ضد جي كيه يو من زنزبار، والفائز يواجه فيوتشر من مصر.
  • باهير دار الإثيوبي ضد عزام التنزاني، والفائز يواجه الإفريقي التونسي.
  • الأولمبي الباجي التونسي يواجه فريق أبو سليم الليبي، والفائز يواجه سي سي آه الأوغندي.
  • كاكا مينجا الكيني ضد الهلال الليبي، والفائز يلتقي مع رايو سبورت الرواندي.
  • سيخوكوبي من جنوب أفريقيا ضد يانج بافالوز من إي سواتيني، والفائز يلتقي مع سانت لوا ليبوبو.
  • كانو سبور من غينيا الاستوائية ضد مايسترو يونايتد الزامبي، والفائز ديابليز نوار في دور الـ32.
  • مابوتو الموزمبيقي ضد بيليميير من جزر القمر، والفائز يلتقي مع ساجرادا الأنجولي.
  • جابرون البتسواني ضد الجيكو بلاس، والفائز يواجه سوبر سبورت الجنوب إفريقي.
  • أميديدوان الموريتاني مع سوار الغيني .. ضد الفائز من آي إس سي كا التوجولي وأمادو ديالو الإيفواري.
  • مايلو الغيني مع دريم الغاني .. ضد الفائز من دوانز النيجري مع كالون السيراليوني
  • واتانجا الليبيري مع الملعب المالي .. ضد الفائز من حي العرب السوداني مع أجل نوا البوروندي.
  • حيدوب السوداني مع المريخ جوبا من جنوب السودان .. ضد الفائز لوبيتو الأنجولي ولاباس من سيشيل.

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