مواعيد مباريات الهلال الليبي و أبو سليم القادمة في الدور التمهيدي للكونفيدرالية الإفريقية

وضعت قرعة مباريات الدور التمهيدي لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية، الهلال الليبي في مواجهة مع كاكا مينجا الكيني بينما أسفرت القرعة عن مواجهة ابو سليم الليبي ضد الأولمبي الباجي التونسي .
ومن المقرر ان تقام مباريات ذهاب الدور التمهيدي لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية، يوم 18 و 19 و 20 اغسطس المقبل كما تنطلق مباريات الاياب يوم 25 و26 و27 من ذات الشهر .
وأجرى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، الثلاثاء، قرعة الدور التمهيدي لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.
جاءت القرعة على النحو التالي:
- بنديل النيجيري ضد آسو شليف الجزائري، والفائز يواجه نهضة بركان المغربي.
- فاس المغربي ضد لوتو البنيني، والفائز يلتقي اتحاد العاصمة الجزائري.
- زيجينشور السنغالي ضد إيتوال ديجادوجو من بوركينا فاسو، والفائز يواجه ريفرز يونايتد النيجيري.
- آرتا سولار الجيبوتي ضد هورسيد الصومالي، والفائز يلتقي الزمالك.
- سيجيندا التنزاني ضد جي كيه يو من زنزبار، والفائز يواجه فيوتشر من مصر.
- باهير دار الإثيوبي ضد عزام التنزاني، والفائز يواجه الإفريقي التونسي.
- الأولمبي الباجي التونسي يواجه فريق أبو سليم الليبي، والفائز يواجه سي سي آه الأوغندي.
- كاكا مينجا الكيني ضد الهلال الليبي، والفائز يلتقي مع رايو سبورت الرواندي.
- سيخوكوبي من جنوب أفريقيا ضد يانج بافالوز من إي سواتيني، والفائز يلتقي مع سانت لوا ليبوبو.
- كانو سبور من غينيا الاستوائية ضد مايسترو يونايتد الزامبي، والفائز ديابليز نوار في دور الـ32.
- مابوتو الموزمبيقي ضد بيليميير من جزر القمر، والفائز يلتقي مع ساجرادا الأنجولي.
- جابرون البتسواني ضد الجيكو بلاس، والفائز يواجه سوبر سبورت الجنوب إفريقي.
- أميديدوان الموريتاني مع سوار الغيني .. ضد الفائز من آي إس سي كا التوجولي وأمادو ديالو الإيفواري.
- مايلو الغيني مع دريم الغاني .. ضد الفائز من دوانز النيجري مع كالون السيراليوني
- واتانجا الليبيري مع الملعب المالي .. ضد الفائز من حي العرب السوداني مع أجل نوا البوروندي.
- حيدوب السوداني مع المريخ جوبا من جنوب السودان .. ضد الفائز لوبيتو الأنجولي ولاباس من سيشيل.
أضف تعليقـك