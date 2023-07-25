مواعيد مباريات الهلال الليبي و أبو سليم القادمة في الدور التمهيدي للكونفيدرالية الإفريقية

وضعت قرعة مباريات الدور التمهيدي لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية، الهلال الليبي في مواجهة مع كاكا مينجا الكيني بينما أسفرت القرعة عن مواجهة ابو سليم الليبي ضد الأولمبي الباجي التونسي .

ومن المقرر ان تقام مباريات ذهاب الدور التمهيدي لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية، يوم 18 و 19 و 20 اغسطس المقبل كما تنطلق مباريات الاياب يوم 25 و26 و27 من ذات الشهر .

وأجرى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، الثلاثاء، قرعة الدور التمهيدي لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

جاءت القرعة على النحو التالي: