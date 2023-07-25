جدول مواعيد مباريات الاهلي طرابلس و الاهلي بنغازي القادمة في دوري أبطال أفريقيا 2024

أجرى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، الثلاثاء، قرعة الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر ان يلتقي أهلي طرابلس الليبي مع نادي نواذيبو الموريتاني يوم الجمعة 18 أغسطس 2023 ضمن مواجهات الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والفائز يلتقي مع الفائز من مواجهة ريال باماكو المالي ضد القطن الكاميروني .

وفي السياق، يلتقي الأهلي بنغازي مع نادي إنييمبا النيجيري يوم الجمعة 18 أغسطس 2023 ضمن مواجهات الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والفائز يلتقي مع الفائز من القطن البنيني وآسيك ميموزا الإيفواري .

وجاءت قرعة الدور التمهيدي لدوري الأبطال على النحو التالي:

حافية الكيني ضد جينيراسيون فوت السنغالي، والفائز يواجه الوداد المغربي في دور الـ32.

جارد بطل النيجر ضد دوانز من بوركينا فاسو، والفائز يواجه الترجي التونسي.

بو رينجرز السيراليوني ضد ليسر الليبيري، والفائز يواجه شباب بلوزداد الجزائري.

ميدياما الغاني ضد ريمو ستارز النيجيري، الفائز يواجه حوريا الغيني.

كيه إم كيه إم من زنزبار ضد سان جورج الإثيوبي، والفائز يلتقي الأهلي المصري.

آه بي آر الرواندي ضد جاديداك الصومالي، الفائز من هذا اللقاء يواجه بيراميدز المصري.

بيندجي الجابوني ضد بومامورو البوروندي، الفائز من هذه المواجهة يلتقي مع ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

أفريكان ستارز من نامبيا ضد باور ديناموز الزامبي، والفائز يلتقي مع سيمبا التنزاني.

سونجو من موزمبيق ضد جرين مامبا من إي سواتيني، والفائز يواجه بترو أتلتيكو الأنجولي.

دراجون إف سي من غينيا الاستوائية ضد بوليتس المالاوي، والفائز من هذا اللقاء يواجه مازيمبي.

أهلي بنغازي الليبي وإنيمبا النيجيري، والفائز يلتقي مع الفائز من القطن البنيني وآسيك ميموزا الإيفواري.

قسطنطينة الجزائري ضد النجم الساحلي، أمام الفائز من إسكو كارا التوجولي والجيش الملكي المغربي.

ريال باماكو المالي ضد القطن الكاميروني، والفائز يلتقي مع الفائز من نواذيبو ضد أهلي طرابلس الليبي.

بريميرو دي أوجستو ضد فيتا كلوب، والفائز يلتقي مع الفائز من مواجهة السلام من جنوب السودان والهلال السوداني.

أوتوهو ضد المريخ السوداني، والفائز يواجه آس آس الجيبوتي ضد يانج أفريكانز التنزاني.

جالاكسي ضد فايبرز، والفائز يواجه الفائز من دجابالا “جزر القمر” مع أورلاندو بيراتس.

يذكر أن مواجهة الجيش الملكي وأسكو كارا التوجولي مكررة، بعدما اصطدما في النسخة السابقة بدور المجموعات في كأس الكونفيدرالية.