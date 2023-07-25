ضخ مياه خزان ماسكلو بالمسار العكسي لإمداد 4 مناطق متضررة من حادثة انفجار أنبوب النهر في إجدابيا

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قال جهاز النهر الصناعي، اليوم الأربعاء، إنّه سيعمل على ضخ المياه من خزان (ماسكلو) بالمسار العكسي لتعبئة الخط بين خزان عمر المختار ومحطة بالرجام، وذلك لإمداد عدد من المناطق المتضررة من حادثة الأنبوب في إجدابيا بالمياه.

وقال الجهاز، إن من المتوقع، بعد أعمال التعبئة التي تستغرق بضعة أيام، أن تصل المياه إلى المناطق المستهدفة وهي “سلوق – جردينة – المقرون – قمينس”.

وعقد بمكتب مدير إدارة التشغيل والصيانة وبحضور خبراء الهيدروليك وحركة المياه من الجهاز ومدير إدارة التشغيل والصيانة بجهاز استثمار مياه النهر اجتماعا لأجل ضخ المياه لتلك المناطق المتضررة من حادثة انفجار أنبوب إمداد مياه النهر في إجدابيا يوم الخميس الماضي.