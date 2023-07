باتيلي من بنغازي: على الجميع تعلم الدروس من الوضع في السودان

عقدت مجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن مؤتمر برلين اجتماعها في بنغازي بحضور المبعوث الأممي عبدالله باتيلي واللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

وقال باتيلي في افتتاح الجلسة إن ليبيا بحاجة لإنشاء مؤسسات شرعية تمهد السبيل لتحقيق الاستقرار الدائم، معتبرا أن الجمود الحالي أمر خطير وعلى الجميع تعلم الدروس من الوضع في السودان.

وأوضح باتيلي أن عدداً من قرارات وتوصيات لجنة 5+5 نُفذ، وأن البعض الآخر مايزال يواجه تحديات، وأن هذه المسألة مرهونة بالتكاتف الوطني والدولي لتنفيذها.

وذكر باتيلي أن لجنة 5+5 حددت الهيكلية والاحتياجات لتشكيل قوة عسكرية مشتركة، مؤكدا أنها قدمت طلبا إلى قياداتها العليا بشأن هذه الاحتياجات.

وأشار باتيلي إلى أن لجنة 5+5 خرجت بتوصية مفادها إنشاء لجنة للتسريح ونزع السلاح وإعادة الإدماج، والتي تعنى بتصنيف التشكيلات المسلحة، موضحا أن هذه اللجنة لم تشكل بعد.

وبحسب باتيلي فإن لجنة 5+5 شكلت لجان اتصال لتعمل على انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب، مضيفا أن هذه اللجان شرعت بالعمل على قاعدة بيانات على الرغم من النزاع الذي نشب في السودان.

سياسيا، ذكر باتيلي أن قانون الانتخابات الحالي الصادر عن لجنة 6+6 لن يمكن البلاد من الوصول إلى انتخابات ناجحة، مشددا على ضرورة تحسين مشروعي القانونين وسد الثغرات التي حددتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وحث باتيلي الأطراف الفاعلة والمؤسسات الرئيسية على التوصل إلى تسوية تتحرى الشمول بشأن النقاط الرئيسية المختلف عليها سياسياً،

وأشار باتيلي إلى أربعة تحديات تواجه البلاد، تتمثل في ضمان بيئة آمنة وسليمة للانتخابات، ومعالجة الإشكاليات المتعلقة بالتشكيلات المسلحة، والنهوض بالمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، وضمان حماية حقوق الإنسان والالتزام بالقوانين الإنسانية.

وترأس اجتماع المجموعة هذه المرة، دولة إيطاليا متمثلة في سفيرها بطرابس باعتبارها عضوا في مجموعة العمل الدولية المنبثقة عن مرتمر برلين.

المصدر: بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

