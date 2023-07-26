“المنقوش” تصل العاصمة الإيرانية ⁧‫لبحث قضايا مشتركة

الوطن| رصد

وصلت وزيرة الخارجية بالحكومة المنتهية نجلاء المنقوش والوفد المرافق لها صباح اليوم الثلاثاء إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة عمل رسمية تُعد الأولى منذ 16 عاماً، بناء على دعوة رسمية من الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وعقد الوفد برئاسة المنقوش جلسة مباحثات مع نظيرها وزير الخارجية الإيراني حسين عبداللهيان، ناقشت خطوات الجانبان لاستئناف التمثيل الدبلوماسي، وتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وجددت المنقوش التأكيد على موقف دولة ليبيا المؤيد لمبادرة المملكة العربية السعودية والتي تحظى بدعم الأشقاء العرب لبدء مرحلة جديدة منالعلاقات العربية الإيرانية، على أساس المصالح المشتركة لبلدان وشعوب المنطقة.

كما اتفق الجانبان على استئناف اللجنة المشتركة الليبية الإيرانية عقد اجتماعاتها في أقرب الآجال وتطوير التعاون في المجال الصحي والتقني، وتشجيع الصادرات والتعاون في المجال الصناعي،وتبادل الزيارات الرسمية.