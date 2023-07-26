البعثة الأممية: مجموعة العمل الأمنية تحث الأطراف الليبيين على خلق بيئة مواتية لتسوية سياسية شاملة

العنوان

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن مجموعة العمل الأمنية تحث الأطراف الليبيين على خلق بيئة مواتية لتسوية سياسية شاملة.

وعقدت المجموعة الثلاثاء ثاني اجتماع لها في ليبيا، وكان مقره بنغازي، حيث كان الأول في طرابلس في 24 مايو 2023.

وقالت البعثة إن المشاركين أعربوا عن أملهم في أن يُعقد الاجتماع القادم في مدينة أو منطقة أخرى من ليبيا.

وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5. وحضره عن المجتمع الدولي سفراء وممثلو الرؤساء المشاركين الآخرين لمجموعة العمل الأمنية وهم فرنسا، المملكة المتحدة، تركيا، والاتحاد الأفريقي.

وفي خطابه بصفته الرئيس المشارك لمجموعة العمل الأمنية هذا الشهر، قال السفير الإيطالي ألبريني، إن عقد هذا الاجتماع في ليبيا يعد إنجازًا مهمًا.

وقال السفير ألبريني: “يعد هذا الاجتماع الأول في بنغازي بمثابة حدث هام، وأنا فخور بأن إيطاليا كانت قادرة على المساهمة فيه”.