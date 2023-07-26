لجنة مراجعة قوائم الإفراجات المالية للمعلمين تعقد اجتماعها الأول

الوطن| رصد

عقدت اللجنة المشكلة لمراجعة قوائم الإفراجات المالية للمعلمين، اجتماعها الأول، لمناقشة حصر القوائم المحالة من وزارة التربية والتعليم إلى وزارة الخدمة المدنية بالحكومة المنتهية، والمستوفية للمستندات المطلوبة كافة.

وأكدت اللجنة على ضرورة إحالة القوائم إلى وزارة المالية المنتهية، بناء على تعليمات الدبيبة، والتي تقضي بضرورة الانتهاء من تسوية أوضاعهم المالية قبل بداية العام الدراسي القادم.

ويذكر أن رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة، قد أصدر قراراً مطلع يوليو الجاري، بتشكيل اللجنة برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم المنتهية مسعودة الأسود، وعضوية وزارتي المالية والخدمة المدنية لمتابعة الإفراجات المالية لمعلمي العقود المتعثرة مرتباتهم منذ سنوات.