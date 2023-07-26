الدغاري: اعتماد القوانين الانتخابية من قبل مجلسي النواب والدولة هو الأهم بالنسبة لليبيا

الوطن|رصد أكد عضو مجلس النواب “خليفة الدغاري” أن اعتماد خارطة الطريق خطوة إيجابية بشكل عام، وتم اتخاذ الخطوة تعاطيا وتماشيا مع التصويت عليها سابقا من قبل مجلس الدولة مع إبداء مجلس النواب بعض الملاحظات عليها.

وأشار الدغاري أن خارطة الطريق لا علاقة لها بالدفع نحو الانتخابات أو منعها بل هي فقط خطوة لوجستية، لكن الأهم هو اعتماد القوانين الانتخابية من قبل مجلسي النواب والدولة .