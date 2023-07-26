لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب تصدر بيانا بشأن المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا

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أكدت اللجنة الخارجية بمجلس النواب عبر بيان لها على موقف الدولة الليبية الثابت تجاه المهاجرين والمتمثل في أن ليبيا دولة عبور وليس دولة مقصد

البيان بين أنه لايمكن للاقتصاد الليبي أن يستوعب اعداد هائلة من المهاجرين وما تعلن عنه السلطات الايطالية من سياسات في اطار مكافحة موضوع الهجرة يجب ان تنفذ في البلدان التي ينطلق منها المهاجرين.

وأشار إلى أن اللجنة اكدت أن ليبيا لايمكن ان تحل أزمة الهجرة نيابة عن دول المنطقة وعلى الجانب الاوروبي ان يتحمل المسؤولية باعتبار ان المهاجرين يقصدون اوروبا مؤكدةً بأن المساعدات الاوروبية لليبيا لمواجهة اثار الازمة لاتتناسب وحجم الاحتياج الانساني وأن بلدان العبور هي التي تتحمل العبأ الاكبر وتتاذى كثيرا من هذه الظاهرة.

البيان نقل بان لجنة الخارجية حذرت أي طرف ليبي من الانجرار وراء تلك السياسات والبرامج المزعومة وأنها سنتخذ كافة الاجراءات القانونية حيال كل من يحاول العبث بسيادة الدولة الليبية على ارضيها أو المساس بالديموغرافيا الليبية من اجل تحقيق مكاسب سياسية رخيصة.

اودعى البيان كافة الجهات الأمنية المعنية بملف المهاجرين الغير شرعيين لضرورة إعلاء الجانب الانساني وبما يمليه علينا الدين الاسلامي الحنيف وذلك في تعاملها مع هذه الشريحة المستضعفة .