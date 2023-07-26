المشري يبحث مع ممثلي عن 11 حزباً إقامة مناشط توعوية للمسار الانتخابي

بحث رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، مع ممثلي عن 11 حزباً، إقامة مناشط توعوية للمسار الانتخابي.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمجلس: “عقد المشري، بمقر المجلس في طرابلس، اجتماعا مع رئيس تجمع الأحزاب الليبية، عبدالله التقاز، وممثلين عن حزب المستقلين الديمقراطي، والحزب الليبي التقدمي وحزب حماة الوطن وحزب العدالة والتقدم وحزب التيار الوطني الحر وحزب المستقبل وحزب الإصلاح والتجديد والحزب الديمقراطي وحزب موطني وحزب الحرية المساواة وحزب اليسار الديمقراطي”.

وأضاف البيان “تمت خلال الاجتماع مناقشة القوانين الانتخابية الناتجة عن اللجنة المشتركة 6+6 ومقترح خارطة طريق المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية الذي تمت الموافقة عليه مبدئيا من قبل المجلس مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات الواردة حوله، إضافة لدور الأحزاب في العملية السياسية ودعمها للمسار الانتخابي، والمشاركة في إقامة المناشط التوعوية الداعية لدعم هذا المسار”.