الطقس في ليبيا.. تراجع في درجات الحرارة وتصل 45 درجة

سجل المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، توقعات حالة الطقس في ليبيا، والتي أظهرت تراجع في درجات الحرارة على بعض مناطق الشمال الغربي، ويشمل ذلك غالبية مناطق الشمال غدا.

وبحسب نشرة الأحوال الجوية، تكون حالة الطقس في (رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة)، السماء صافية، والرياح شمالية فشمالية شرقية، معتدلة السرعة على غالبية المناطق، وتتراوح درجات الحرارة بين 30 و34 درجة مئوية على المنطقة الممتدة من رأس اجدير حتى طرابلس، وبين 40 و45 على باقي المناطق، وتسجل تراجعا غدا.

وفي منطقة (الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد)، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 36 و42 درجة مئوية، وتسجل تراجعا تدريجيا غدا.

وعن طقس (الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة)، السماء صافية، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة تتراوح بين 41 و46 درجة مئوية.

وأخيراً (الواحات – السرير – تازربو – الكفرة) حالة السماء صافية، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة، وتتراوج درجات الحرارة بين 41 و44 درجة مئوية.