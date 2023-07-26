“الوكيل” يتفقد عددًا من المرافق الصحية في بني وليد

الوطن/متابعات

تفقد وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات بالحكومة المنتهية سعد الدين عبد الوكيل، عددًا من المرافق الصحية الواقعة ببلدية بني وليد، شملت مستشفى بني وليد العام، ومستشفى الظهرة التخصصي للنساء والولادة، ومستشفى الشمالية القروي، رفقة وفد من وزارة الصحة.

واطّلع خلال جولاته داخل المستشفيات على سير الخدمات الطبية بمختلف الأقسام والوحدات، رفقة مديري المستشفيات وعدد من مسؤولي الإدارات والأقسام، للوقوف على الاحتياجات الملحة للمرضى، والتعرّف على نوعية الخدمات الطبية المقدمة لهم، واستمع إلى شروحات وافية حول جملة المصاعب التي تواجه ظروف العمل.

ووقف الوكيل على احتياجات مستشفى الظهرة التخصصي للدخول في مرحلة الايواء والعمليات، بعد ترفيعه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (607) لسنة 2022، إلى مستشفى تخصصي للنساء والولادة.

وعلى هامش الزيارة عقد الوكيل والوفد المرافق له اجتماعًا داخل مستشفى بني وليد، مع مسؤولي المرافق الصحية بالبلدية، للتباحث حول المشاكل والمختنقات التي تواجه تقديم الخدمات الطبية، وسبل تحسينها خدمةً للمواطنين.

وتأتي هذه الزيارة، ضمن سلسلة من الجولات التي يجريها السيد الوكيل لمتابعة سير العمل بالمرافق الصحية في مختلف المدن والمناطق.