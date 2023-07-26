الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الأربعاء

توقعت إدارة التنبؤات الجوية بالمركز الوطني للأرصاد الجوية، أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على المنطقة الممتدة من راس اجدير إلى طرابلس من بعد ظهر هذا اليوم خاصة في الفترة المسائية.

حيث من المتوقع أن تتراوح مابين (30-34)مْ بمعدل انخفاض ملحوظ مقارنة بيوم الأمس (سجلت يوم الأمس الثلاثاء مابين (43-48)مْ على معظم محطات الأرصاد الجوية في غرب ليبيا), بينما تبقى مرتفعة هذا اليوم على باقي مناطق البلاد فتكون مابين (40-46)مْ، ويشمل التراجع في درجات الحرارة يوم الغد اغلب مناطق الشمال مع ارتفاع في الرطوبة النسبية.

ومن المتوقع ان تعود درجات الحرارة للارتفاع تدريجيا على مناطق غرب ليبيا مطلع الاسبوع بداية من يوم السبت.

مناطق راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – الجبل الغربي:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية فشمالية شرقية معتدلة السرعة على أغلب المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (31–37)مْ على المنطقة الممتدة من راس اجدير حتى طرابلس، ومابين(40-45)على باقي المناطق، وتسجل تراجع يوم الغد.

مناطق الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح:جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36-42)مْ، وتسجل تراجع تدريجي يوم الغد.

مناطق الجفرة-سبها-غـات -غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (41-46)مْ.

مناطق الواحات-السرير- تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (41-44)مْ.