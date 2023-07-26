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تراجع الحرارة.. حالة الطقس المتوقعة في ليبيا اليوم الاربعاء 26 يوليو 2023

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 26 يوليو 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، تتراجع درجات الحرارة على بعض مناطق الشمال الغربي هذا اليوم، ويشمل اغلب مناطق الشمال يوم الغد.

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية فشمالية شرقية معتدلة السرعة على أغلب المناطق.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (31–37)مْ على المنطقة الممتدة من راس اجدير حتى طرابلس، ومابين(40-45)على باقي المناطق، وتسجل تراجع يوم الغد.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد:-
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح:جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36-42)مْ، وتسجل تراجع تدريجي يوم الغد.

الجفرة-سبها-غـات -غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (41-46)مْ.

الواحات-السرير- تازربو-الكفرة:-
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (41-44)مْ.

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