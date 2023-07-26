الدغاري: خارطة الطريق لا علاقة لها بالدفع نحو الانتخابات أو منعها 

أكد عضو مجلس النواب خليفة الدغاري، أن “اعتماد خارطة الطريق خطوة إيجابية بشكل عام”.

وقال الدغاري في تصريح صحفي، إنه “تم اتخاذ الخطوة تعاطيًا وتماشيًا مع التصويت عليها سابقًا من قبل مجلس الدولة”.

وتابع أن “خارطة الطريق لا علاقة لها بالدفع نحو الانتخابات أو منعها وهي فقط خطوة لوجستية”، مردفًا أن “الأهم هو اعتماد القوانين الانتخابية من قبل المجلسين”.

وختم موضحًا أن “فتح الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة وتشكيلها مشروط باعتماد القوانين الانتخابية، خاصة شروط الترشح لرئاسة الدولة والموافقة الدولية”.