نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا اليوم الاربعاء

تكون في الساحل الممتد من رأس أجدير إلى سرت، السماء صافية الى ظهور بعض السحب العابرة. وريح بحري إلى براني على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس شرش على باقي الساحل سرعتـــه تتراوح ما بين (05-20) عقدة.

ويتوقع أن يتراوح ارتفاع الموج ما بين (0.25-1.75) متر وتصل إلى (2.00) متر يوم الغد على الساحل من الخمس إلى مصراته.

ويكون البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ويكون هادئ هذا اليوم على ساحل سرت. ودرجة حرارة سطح البحر ما بين (26-28) مْ. والرؤية جيدة.

أما الساحل الممتد من خليج سرت إلى طبرق، فتكون السماء صافية الى قليلة السحب. وريح شرش ويكون باش على ساحل شحات سرعته ما بين (05-20) عقدة. فيما يتراوح ارتفاع الموج ما بين (0.25-1.50) متر. والبحر هادئ الى خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب يوم الغد. ودرجة حرارة سطح البحر ما بين (26-28) مْ. الرؤية جيدة .