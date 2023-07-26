| الدغاري: إقرار خارطة الطريق خطوة إيجابية لكنها لا تعني الانتخابات

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2023/07/26 على الساعة 09:30

: أكد عضو مجلس النواب، خليفة الدغاري، أن إقرار المجلس لخارطة الطريق خطوة إيجابية لكنها لا علاقة لها بالدفع نحو الانتخابات أو منعها، مشيراً إلى أن الأهم هو اعتماد القوانين الانتخابية.

وقال الدغاري في تصريح خاص لــمنصة “فواصل” إن مجلس النواب اعتمد اليوم خارطة الطريق تعاطياً مع قرار مجلس الدولة السابق، مع إبداء بعض الملاحظات عليها، موضحاً أنها مجرد خطوة لوجستية ولا علاقة لها بالانتخابات.

وأضاف الدغاري أن فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة مرتبط باعتماد القوانين الانتخابية ولا سيما شروط الترشح لرئاسة الدولة، فضلاً عن الحصول على موافقة بعثة الأمم المتحدة.

وختم بالقول إن حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة مازالت تتمتع بالشرعية الدولية، في حين تتمتع حكومة أسامة حماد المكلفة من مجلس النواب بشرعية محلية، لذا فإن تشكيل أي حكومة جديدة يتوقف على اعتماد القوانين وموافقة المجتمع الدولي.

يذكر أن مجلس النواب اعتمد في جلسته أمس الثلاثاء، خارطة الطريق والمسار التنفيذي للمرحلة الانتقالية، التي اعتدها لجنة 6+6.