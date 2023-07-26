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تراجع في درجات الحرارة على بعض مناطق الشمال الغربي

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن/متابعات

يتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يطرأ تراجع في درجات الحرارة على بعض مناطق الشمال الغربي هذا اليوم، ويشمل اغلب مناطق الشمال يوم الغد.

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-
تكون السماء صافية، والرياح شمالية فشمالية شرقية معتدلة السرعة على أغلب المناطق وتتراوح درجات الحرارة القصوى مابين (30–34)مْ على المنطقة الممتدة من راس اجدير حتى طرابلس، ومابين(40-45)على باقي المناطق، وتسجل تراجع يوم الغد.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد:-
تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة وتتراوح درجات الحرارة القصوى مابين (36-42)مْ، وتسجل تراجع تدريجي يوم الغد.

الجفرة-سبها-غـات -غدامس-الحمادة:-
تكون السماء صافية والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة وتتراوح درجات الحرارة القصوى مابين (41-46)مْ.

أما في الواحات-السرير- تازربو-الكفرة، فتكون السماء صافية والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة وتتراوح درجات الحرارة القصوى مابين (41-44)مْ.

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الوطن الليبية

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