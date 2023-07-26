الوطن/متابعات
يتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يطرأ تراجع في درجات الحرارة على بعض مناطق الشمال الغربي هذا اليوم، ويشمل اغلب مناطق الشمال يوم الغد.
راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-
تكون السماء صافية، والرياح شمالية فشمالية شرقية معتدلة السرعة على أغلب المناطق وتتراوح درجات الحرارة القصوى مابين (30–34)مْ على المنطقة الممتدة من راس اجدير حتى طرابلس، ومابين(40-45)على باقي المناطق، وتسجل تراجع يوم الغد.
الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد:-
تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة وتتراوح درجات الحرارة القصوى مابين (36-42)مْ، وتسجل تراجع تدريجي يوم الغد.
الجفرة-سبها-غـات -غدامس-الحمادة:-
تكون السماء صافية والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة وتتراوح درجات الحرارة القصوى مابين (41-46)مْ.
أما في الواحات-السرير- تازربو-الكفرة، فتكون السماء صافية والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة وتتراوح درجات الحرارة القصوى مابين (41-44)مْ.
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