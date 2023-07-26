داخلية البرلمان تستنكر موقف الاتحاد الأوروبي من ظاهرة الهجرة

استنكر رئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب سليمان الحراري، موقف الاتحاد الأوروبي تجاه أزمة تدفقات الهجرة من دول الساحل وغيرها، موضحاً أن أوروبا لم يعد يهمها سوى إبعاد المهاجرين عن أراضيها دون تقديم المساعدة الكافية في تخفيف الأزمة وخاصة من جانبها الانساني، مشدداً على أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يتحمل مسؤوليته وينشئ مخيمات خاصة لأولئك المهاجرين الذين يقصدون التوجه لأوروبا.

كما استنكر الحراري، قيام السلطات التونسية بترحيل المهاجرين إلى الحدود الليبية ووضعهم في ظروف انسانية بالغة الصعوبة، مشيداً بجهود الحرس الليبي لمساعدة المهاجرين على الحدود الليبية التونسية وتوفير الاحتياجات الانسانية لهم.

وأكد رئيس لجنة الداخلية بأن مؤتمر التنمية والهجرة الذي تم تنظيمه في روما الأيام الماضية، لم يخرج بقرارات عملية مشيراً إلى أن أوروبا لاتزال ترفض تحمل المسؤولية والمساهمة بشكل أكبر في تخفيف الازمة ، التي اصبحت تتحملها دول العبور دون غيرها.