الشركسي: باتيلي لن يصل لشيئ لأنّ نفس الأدوات حتماً ستؤدي لنفس النتائج الفاشلة

‏ليبيا – قال عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، أحمد الشركسي، إن قيادة الاتحاد الإفريقي للبعثة الأممية كاملةً هي محاولة من المجتمع الدولي ليُثبت للاتحاد الافريقي أنّه غير قادر على قيادة الملف الليبي وبالمحصلة غيرها من الملفات.

الشركسي أشار في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى أنه من الواضح أن (عبدالله باتيلي) لن يصل لشيئ لأنّه باختصار نفس الأدوات حتماً ستؤدي لنفس النتائج الفاشلة.

ولفت إلى أن المجتمع الدولي مجتمعاً لا يُهمه إذا ضاع من عمر ليبيا سنتين في الفراغ ليُثبت للاتحاد الافريقي أنَه لن يستطيع قيادة الحل لا في ليبيا ولا في غيرها.