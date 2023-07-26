“أوحيدة” يطالب بتحديد عدد حقائب الحكومة بـ13 حقيبة وتوزيعها بشكل عادل 

الوطن| رصد

قال عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة إنه يجب أن يقدم المجتمع الدولي ضمانات لتطبيق خارطة الطريق لضمان وجود نتائج على الأرض وإبعاد المعرقلين.

وأضاف في تصريحات صحفية أنه يفترض أن يتم تحديد عدد حقائب الحكومة بـ13 حقيبة، توزع بشكل عادل على الدوائر في ليبيا مشيراًأنه سيبقى حقيبتين وزاريتين يكلف بهما رئيس الحكومة الجديد.

وختم” ننتظر ردود فعل باقي الفاعلين الدوليين في المشهد الليبي، حيال التوافق الأخير على الخريطة وهناك التزام بأن تكون الحكومة مصغرة دون التوسع في عدد وزاراتها كما كان الحال في الحكومات السابقة.”