بعد إيران.. المنقوش تتوجه إلى تركيا لملاقاة وزير خارجيتها

أعلنت وكالة “الأناضول” التركية، أن وزيرة خارجية حكومة الدبيبة نجلاء المنقوش سوف تزور تركيا اليوم الأربعاء.

وأوضحت الوكالة نقلًا عن الخارجية التركية أن “وزير خارجيتها هاكان فيدان سيبحث مع المنقوش العلاقات الثنائية، إلى جانب التطورات في ليبيا والمستجدات على الساحة الإقليمية”.

وتابعت الأناضول، أن “زيارة المنقوش إلى تركيا، تأتي عقب زيارة أجرتها لإيران التقت خلالها نظيرها حسين أمير عبداللهيان، وبحثت معه استئناف التمثيل الدبلوماسي، وتطوير التعاون الاقتصادي”.

وكانت المنقوش وعبداللهيان قد اتفقا على استئناف أعمال “اللجنة المشتركة الليبية – الإيرانية” في أقرب وقت، إلى جانب تشجيع الصادرات والتعاون في المجال الصناعي بحسب ماجاء في الوسائل والمنصات الإعلامية التابعة لحكومة الدبيبة