السفير الإيطالي يشيد بتنظيم اجتماع مجموعة العمل الأمنية في بنغازي

قال السفير الإيطالي لدى ليبيا جيانلوكا ألبريني، إن عقد اجتماع مجموعة العمل الأمنية في ليبيا يعد إنجازًا مهمًا. ويعد هذا الاجتماع الأول في بنغازي بمثابة حدث هام، وأنا فخور بأن إيطاليا كانت قادرة على المساهمة فيه.

وأشاد السفير الإيطالي، الذي ترأس الاجتماع، بتفاني اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وقيادتها للمهمة والتزامها تجاه وحدة الأراضي الليبية والمصالحة الوطنية. كما شجع على تقديم حلول بشأن انسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب وتأمين العملية الانتخابية.

وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5. وحضر عن المجتمع الدولي سفراء وممثلو الرؤساء المشاركين الآخرين لمجموعة العمل الأمنية وهم فرنسا، المملكة المتحدة، تركيا، والاتحاد الأفريقي. كما حضر الاجتماع سفراء وممثلو مصر وألمانيا وتونس والاتحاد الأوروبي. وانضم إلى الاجتماع عبر الاتصال المرئي المبعوث الخاص للولايات المتحدة وسفراء وممثلو روسيا الاتحادية والإمارات العربية المتحدة وهولندا وسويسرا والجزائر وجامعة الدول العربية.

وهذه هي المرة الثانية التي يجتمع فيها فريق العمل الأمني في ليبيا. الأول كان في طرابلس في 24 مايو. وأعرب المشاركون عن أملهم في أن يُعقد الاجتماع القادم في مدينة أو منطقة أخرى من ليبيا.