| النايض يعلن ترشحه لرئاسة الحكومة الانتقالية المزمع تشكيلها

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2023/07/26 على الساعة 11:10

: أعلن رئيس “تكتل إحياء ليبيا” عارف النايض عن نيته الترشح لرئاسة الحكومة الانتقالية المزمع تشكيلها محل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وجاء إعلان النايض بعد موافقة مجلس النواب على خارطة الطريق التي أقرتها لجنة 6+6 والتي تقضي بتشكيل حكومة جديدة لتشرف على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بداية العام القادم،حيث أكد النايض في بيان لتكتله أنهم سيتقدمون رسمياً بترشيحه لمنصب رئيس الوزراء بمجرد فتح باب الترشح.

وأوضح النايض أن الحكومة المؤقتة ستكون مصغرة ومهمتها الرئيسية هي الإشراف على التحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، في محاولة لإنهاء الفراغ السياسي وبدء مرحلة انتقالية جديدة تفضي إلى استقرار البلاد.

ويأمل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة أن تحل هذه الحكومة الانتقالية محل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، التي تواجه انتقادات حول فشلها في توحيد المؤسسات وإجراء الانتخابات.