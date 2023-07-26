أفريكان بيزنس: شراكة أميركية دولية لتحسين الاستمثارات في مجال الطاقة في ليبيا

ليبيا- نشر موقع أخبار “أفريكان بيزنس” الدولي تقريرا بشأن إبرام الغرفة التجارية الأميركية الليبية شراكة مع منصة “إنيرجي كابتل آند باور” الاستثمارية العالمية.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد أن هذه الشراكة مع رائدة قطاع الطاقة المركزة على إفريقيا ستكون في سياق النسخة الـ2 من القمة الليبية للطاقة والاقتصاد المؤمل انعقادها خلال يومي الـ8 والـ9 من نوفمبر المقبل في العاصمة طرابلس.

ووفقا للتقرير فإن من بين الأدلة على على الأهمية الإستراتيجية للحدث من المقرر أن تفتح الشراكة أبوابا جديدة أمام الشركات الأميركية في سوق الطاقة الواعد في ليبيا في وقت سيتم فيه منح تفويض لدعم دخول السوق وفتح فرص جديدة للشركات الأميركية في جميع أنحاء العالم.

وبين التقرير أن الغرفة تقوم بتسهيل الأعمال التجارية بين الشركات الأميركية والليبية فضلا عن تحديدها ومعالجتها المجالات المشتركة ذات الاهتمام التجاري ومع إعادة فتح قطاع الطاقة في وقت من المؤمل فيه أن يتم فتح ليبيا أمام اللاعبين الدوليين ما يمكن شركات الطاقة والمستثمرين الأميركيين.

وأضاف التقرير إن هذا التمكين يتمثل في لعب هؤلاء دورا أكبر بكثير في البلاد فبالإضافة إلى النفط والغاز تتوفر العديد من الفرص في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية والتعدين والتصنيع وغيرها من القطاعات ناقلا عن “ديبي هرست” رئيسة الغرفة وجهة نظرها بالخصوص.

وقالت “هرست”:”نحن سعداء حقا بعودة” إنيرجي كابتل آند باور” إلى ليبيا هذا العام فقد كان حدث العام 2021 مؤثرا للغاية من حيث إرسال رسالة إلى المجتمع الدولي مفادها أن البلاد تعيد مشاركتها بنشاط وتظهر النسخة الثانية في العام 2023 أنها تواصل مسارها الإيجابي وأن الغرفة متحمسة لتكون جزءا منها”.

بدوره قال “جيمس تشيستر” المدير الأول في “إنيرجي كابتل آند باور”:”نفخربالشراكة مرة أخرى مع الغرفة في ليبيا ففي هذه القمة الهامة ستلعب المؤسسة الأميركية في البلاد دورا حاسما في تسهيل الأعمال التجارية بين الشركات المحلية وتلك القادمة من الولايات المتحدة”.

وتابع “تشيستر” بالقول:”ومن خلال هذه القمة نعتقد أن هذا التعاون سيمتد إلى قطاعات مختلفة من قطاع الطاقة الليبي لأن الليبيين احتفظوا دائما بفرص هائلة وستظل تحتفظ بها للشركات الأجنبية ونحن نتطلع إلى دعم حقبة جديدة من التجارة الثنائية”.

وبحسب التقرير مثلت قمة العام 2021 أول حدث استثماري كبير يقام في ليبيا لأكثر من عقد من الزمان وأطلق العديد من الصفقات للنهوض بالصناعة في وقت سيتم فيه خلال هذا العام تفعيل الشراكة بين غرفة التجارة الأميركية و”إنيرجي كابتل آند باور”.

وتابع التقرير إن هذا التفعيل من شأنه جعل القمة في متناول الشركات الأميركية التي تبحث عن الاستثمار في البلاد فالأخيرة لعبت لعبت تاريخيا دورا مهما في توسيع قطاع الطاقة الليبي واليوم أصبح هنالك لاعبون رئيسيون بما فيهم مزودي خدمات حقول النف “هالبرتون” و”شلمبرجير” و”جنرال إلكتريك”.

وبين التقرير إن هؤلاء جميعا أعضاء في الغرفة ويقدمون التكنولوجيا وأفضل الممارسات التي تعمل على النهوض بقطاع الطاقة في ليبيا في حين ستعمل نسخة 2023 من الناحية الإستراتيجية على تعزيز مشاركة الشركات الأميركية في البلاد مع تزويد المستثمرين ومطوري المشاريع بفرصة التوسع في الأسواق الإقليمية.

وأوضح التقرير أن القمة ستركز على الشراكات والصفقات فمن خلال نهجها الموجه نحو النتائج تدعو اللاعبين الدوليين والخاصين للانضمام إلى السوق الليبي بدعم من مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة ووزارة النفط والغاز بحكومته ومؤسسة النفط في طرابلس.

واختتم التقرير بالإشارة إلى نجاح النسخة الأولى بشكل لافت في العام 2021 بعد أن شهدت مشاركة قادة في مجالات الطاقة والتمويل والتعدين والتجارة ومجالات أخرى ذات صلة سيلسط الضوء على الموارد الليبية وتسهيل الوصول إلى الاستثمارات الجديدة فيها.

ترجمة المرصد – خاص