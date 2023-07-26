“الضاوي” يلتقي عضو مجلس النواب “فتح الله السعيطي” لمناقشة التشريعات المتعلقة بالحكم المحلي

الوطن| متابعات

استقبل وزير الحكم المحلي بالحكومة الليبية “سامي الضاوي” ووكيل عام وزارة الحكم المحلي ابو بكر امصادف عضو مجلس النواب فتح الله السعيطي.

واطلع السعيطي على خطة عمل وزارة الحكم المحلي في إطار اهتمامه ومتابعته لعمل الحكومة ووزاراتها كما شدد على أهمية الدور الذي تمثله وزارة الحكم المحلي في عمل الحكومة نظرا لارتباطها المباشر بالمواطن فيما يتعلق بالجانب الخدمي من خلال الإشراف على البلديات ومتابعتها كما تم التطرق الى دعم الشركات العامة لخدمات النظافة وجهاز الحرس البلدي التابعتين لوزارة الحكم المحلي.

وناقش الضاوي التشريعات المتعلقة بالحكم المحلي والعمل على تطويرها في إطار برنامج عمل الحكومة الليبية المتعلق بتفعيل نظام اللامركزية ومنح اختصاصات واسعة للبلديات بهدف تقريب وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين.