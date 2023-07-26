الحويج يبحث تنفيذ مشروع المنطقة الحرة «الزنتان» مع عميد البلدية

بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الدبيبة، محمد الحويج، مع عميد بلدية الزنتان، عمران امحمد، تنفيذ مشروع المنطقة الحرة بالبلدية.

وقال بيان صادر عن الوزارة: “بحث الحويج مع امحمد، تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 184 لسنة 2016 م بشأن الاذن لتنفيذ مشروع المنطقة الحرة الزنتان”.

وأضاف “ناقش اللقاء بحضور وكيل الوزارة لشؤون المناطق الحرة نوري قطاطي ومستشار الوزير شذر الصيد، آلية البدء بمشروع المنطقة الحرة والبرنامج التنفيذي بمشاركة القطاع الخاص بالتعاون مع الغرف التجارية بالمنطقة الغربية والجهات ذات العلاقة”.

وتابع “أكد الوزير على أهمية تطوير البنية التحتية لتنشيط تجارة العبور من الموانئ بالمنطقة الغربية الى المنطقة الحرة الزنتان وصولاً إلى السوق الأفريقي”.