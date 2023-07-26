مؤسسة النفط الليبية: توقيع “عقد من الباطن” مع شلمبرجير الأمريكية لحفر 3 آبار

وقعت شركتا الوطنية لحفر وصيانة آبار النفط و”شلمبرجير” الأمريكية عقدًا من الباطن، لحفر ثلاثة آبار في حقلي “النسر” و”الواحة” لصالح شركة الريمسا.

وأشار بيان صادر عن المؤسسة الوطنية للنفط، إلى أن العقد تسليم مفتاح، وهو الأول من نوعه في ليبيا، وأنه بموجب العقد تقدم شركة شلمبرجير الدعم اللازم للشركة الوطنية لحفر الآبار الثلاثة لصالح شركة الريمسا.

وحضر مراسم التوقيع رئيس لجنة إدارة الشركة الوطنية للحفر عبدالمولى أبوفايد، وعضوا لجنة الإدارة سلطان عبدالعزيز ومحمد حسين، والمدير العام لفرع شركة شلمبرجير في ليبيا مصطفى عجاج.

ويسمح العقد من الباطن لشركة ما حاصلة على عقد رئيسي جرى إبرامه مع جهة ما تسمى صاحبة العمل بتكليف شركة أو جهة أخرى تسمى بـ”المتعاقد من الباطن” بتنفيذ جزء من هذا العقد أو كله.

واعتبر عضو إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، حسين صافار، توقيع العقد بمثابة خطوة مهمة في طريق تطوير قطاع النفط الليبي، مؤكدًا سعي المؤسسة إلى توطيد التعاون مع الشركة العالمية من أجل زيادة الإنتاج وتحسين الكفاءة التشغيلية.

Trending ليبيا.. قرار بتطبيق معايير “GS1” ووضع باركود ثنائي الأبعاد على المنتجات الطبية

ورحب المدير العام لفرع شلمبرجير في ليبيا، مصطفى عجاج، بالتعاون مع الشركة الوطنية لحفر وصيانة آبار النفط، لافتاً إلى خبرات شركته وقدراتها الفنية التي تمكنها من المساهمة في زيادة إنتاج حقول النفط الليبية.

وفي مارس الماضي، كشفت جريدة وول ستريت جورنال الأمريكية إبرام شركتي هانيويل إنترناشونال وهاليبرتون الأمريكيتين صفقات مع المؤسسة الوطنية للنفط بقيمة 1.4 مليار دولار لتطوير حقل نفط وبناء مصفاة.