مهراج: انتخابات ليبيا بالنسبة لنا لابد أن تكون شاملة وشفافة وعادلة

أكد السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج، أن “الانتخابات في ليبيا بالنسبة لنا لابد أن تكون شاملة وشفافة وعادلة”.

وقال مهراج في تصريح صحفي، إنه “ليس هناك بديل عن الانتخابات لإيجاد شرعية جديدة تعطي لليبيا مصداقية على الصعيد الدولي”.

وأردف أنه “لا حل للأزمة في ليبيا إلا الحل السياسي عبر الانتخابات التي ستُسهل رفع الحظر الذي يعيشه الليبيون”.

وأشار إلى أنه “سيكون هناك ميثاق لجميع المترشحين ما قبل الترشح للقبول بنتائج الانتخابات وعدم عرقلة أحدهم للنتائج”.

وختم موضحًا أن “المترشحين سيتعهدون باحترام النتائج عبر هذا الميثاق، وإلا فالعقوبات موجودة”، لافتًا إلى أنه “يجب أن يتم أخذ ملاحظات مفوضية الانتخابات على قوانين 6+6 في الاعتبار”.