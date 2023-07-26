رئيس لجنة إدارة النهر: أعمال صيانة خط النهر الصناعي في أجدابيا ستستغرق نحو 15 يوما

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قال رئيس لجنة إدارة جهاز النهر الصناعي أحمد الديب إن أعمال الصيانة لانفجار خط النهر الصناعي في مدينة أجدابيا ستستغرق نحو 15 يوما.

وأضاف الديب خلال لقائه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أنه جرى تعويض نقص الإمدادات في مدينة بنغازي عبر جهاز استثمار مياه النهر بتوفير 200 ألف متر مكعب يوميا.

ومن جهته، أفاد رئيس لجنة إدارة شركة المياه والصرف الصحي رفيق أبولسين إرسال 28 سيارة لسحب المياه إلى مدينة أجدابيا.

وأضاف أبولسين أن السيارات عملت 4 أيام متواصلة في 3970 رحلة، إضافة إلى 11 صهريجا لتوفير المياه لمستشفى المدينة والمؤسسات ذات الطبيعة الخاصة.

وأفاد وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات مصطفى التركي أن عمل اللجنة المكلفة بحصر الأضرار بممتلكات المواطنين جراء الانفجار، التي ستحيل نتيجة عملها لاحقا إلى مجلس الوزراء لتخصيص التعويضات اللازمة.