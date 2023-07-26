مرغم يطالب مجلس الدولة باستعمال حق الحبس حتى يفي البرلمان بالتزاماته

ليبيا – جدد عضو المؤتمر العام السابق منذ عام 2012 وعضو جماعة الإخوان المسلمين محمد مرغم، مطالبته لمجلس الدولة الاستشاري، باستعمال حق الحبس (وهو حق يعطيه القانون لكل متعاقد في أن يمتنع عن أداء ما يوجبه عليه العقد حتى يؤدي الطرف الآخر التزاماته).

مرغم وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال:” كثير من النخبة السياسية والثقافية استهانوا بمسألة عدم احترام أحكام القضاء و دعوا إلى تجاوزها بل تجاوزوها ظنا منهم أن البرلمان سيكتفي من الصفقة التي تخترق القانون والاعتراف به وبشرعيته ثم يعود إلى الجادة واحترام القانون والوفاء بما في صفقة الغدر من بنود والتزامات “.

وأضاف:” كثيرا ما دعونا المجلس الأعلى للدولة إلى استعمال حق الحبس (وهو حق يعطيه القانون لكل متعاقد في أن يمتنع عن أداء ما يوجبه عليه العقد حتى يؤدي الطرف الآخر التزاماته)”.

وتابع مرغم حديثه:” ولكنه مازالوا -جهلا أو طمعا- يظنون أو يتظاهرون بأنهم يظنون أنه في الإمكان إتمام الصفقة ،والغريب أنهم يعللون موقفهم بالسعي إلى إنهاء الانقسام”.

وختم مرغم حديثه:”اليوم بعد بيان مجلس مفتاح القوي وإعلانه الصريح التمرد على أحكام القضاء،هل مازال لمجلس الدولة أمل في سعيهم إلى إنهاء الانقسام، أم عرفوا أن سعيهم لَحِقَ سعي بن غزي ؟”.