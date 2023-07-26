مباحثات ليبية أوروبية حول ملفي الهجرة والأمن

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد دبيبة، مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، غوزيب بوريل، مجالات التعاون في ملفي الهجرة والأمن.

ووفق بيان مقتضب صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جمع دبيبة وبوريل، تطرقا خلاله إلى الاستقرار الإقليمي والطاقة النظيفة، دون مزيد من التفاصيل.

وشارك دبيبة، رفقة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في قمة الهجرة والتنمية، التي عقدت الأحد الماضي في العاصمة الإيطالية روما.

وطالب دبيبة بحق ليبيا في الدعم الدولي في هذا الملف أمنياً وسياسياً ومادياً، مؤكدا أن رؤية ليبيا لا تتضمن أي اقتراحات حول توطين المهاجرين غير النظاميين في مناطق العبور.

وخلصت قمة روما إلى وضع الخطوط العريضة لصندوق تمويل للمشروعات الاستثمارية ومراقبة الحدود، بهدف التنظيم المعزز لعمليات تدفق المهاجرين على المدى المتوسط.

وأعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، إنشاء صندوق سيجري تمويله في مؤتمر أول للجهات المانحة، لم يحدد موعده بعد، في مبادرة سبق أن أسهمت فيها الإمارات بمئة مليون يورو.