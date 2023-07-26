إدارة المدفعية والصواريخ تعلن افتتاح مدرسة لتدريب وتأهيل الضباط

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أعلنت إدارة المدفعية والصواريخ عن أفتتاح مدرسة المدفعية والصواريخ في مقرها الجديد ، حيث تعقد فيها دورة كتائب الثانية ودورة السرايا الرابعة في إطار رفع كفاءة الضباط.

ونوهت أن الهدف الرئيسي من إعادة فتح المدرسة هو تدريب وتأهيل الضباط المسؤولين عن تنفيذ العمليات العسكرية المختلفة المتعلقة بالمدفعية، ورفع كفاءتهم في تلك الجوانب.

وأشارت إلى أن تدريب الضباط ورفع كفائتهم يعتبر من الأمور الحيوية في أي جيش، وهو ما يساعد في تحسين الأداء العسكري وتحقيق الأهداف المرجوة بكفاءة أعلى. ويجب أن تستمر الجهود المبذولة لتحسين وتطوير القوات المسلحة الليبية، وتأمين التدريب والتأهيل المناسب للضباط والجنود، وتزويدهم بالمعدات والأسلحة الحديثة والمتطورة، وذلك لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.