الرميح: ما يطرحه باتيلي مقابل دعم البعثة الأممية “مساومة رخيصة”

أكد مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي، رمزي الرميح، أن “ما يطرحه عبدالله باتيلي على الأطراف مقابل دعم البعثة الأممية مساومة رخيصة”.

وقال الرميح في تصريح صحفي، إن “بيان لجنة 6+6 نابع من لجنة مختصة فنية مُكلفة من قبل مجلسي النواب والدولة، وحصلت على التوافق محليًا وإقليميًا ودوليًا”.

وأضاف أنه “لن يحل أزمات البلاد سوى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تم التوافق عليها في لجنة 6+6″، مردفًا أن “باتيلي يشترط على لجنة 6+6 موافقتها على مطالب معينة، وإلا سيسحب دعم البعثة للجنة”.

وأشار إلى أن “البعثة الأممية تعلم أن الانتخابات هي حل كل مشكلات ليبيا، من أزمة الهجرة غير الشرعية وتوحيد الجيش وحل المليشيات ونزع سلاحها”.

وأوضح أن “أخطر ما وصلنا إليه هو التنازع القضائي الدستوري الحالي، فمن يحل تنازع القوانين والقضاء الدستوري إذا كان رئيس المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا في نزاع؟”.