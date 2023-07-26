عبد العزيز: عقيلة يقوم بمؤامرة أكبر منه ومن مجلس النواب للإعتداء على السلطة القضائية

ليبيا – قال عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز، إن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح يقوم بالاعتداء على السلطة القضائية، معتبراً أن هذه مؤامرة أكبر منه ومن مجلس النواب.

عبد العزيز وصف خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد ما يحدث بالبلاد بأنه أسوأ وأخطر مما يجري في “اسرائيل”.

ورأى أن “القيادة العامة” هي لعبة ودمية في يد الاستخبارات العسكرية وهم غير آمنين على الوطن بحسب تعبيره.

وفيما يلي النص الكامل:

تكلمنا من اللحظة الأولى وهوجمنا بمناسبة كلامنا عن موضوع القضاء وأن هناك ناس للأسف كان فهمهم خاطئ لما تحدثنا به وكنا متوقعين هذه المشاكل التي حدثت، نحن مستعدين لتحمل الضريبة ولن نسكت عن الحق، تكلمنا عن اعتداء عقيلة على السلطة القضائية وقلنا إنها مؤامرة أكبر من عقيلة ومجلس النواب وللأسف الجميع يتفرج علينا ومن يخرج ويتحمل المسؤولية ويتكلم عدد قليل جداً.

ما حدث عندنا أسوأ وأخطر مما يحدث فيما يسمى اسرائيل ولكن هناك شعب حي وشعب ميت. هل من المعقول عقيلة وهو في مصر يصدر قوانين! ومن كان رئيس مجلس النواب بالإنابة فوزي النويري وتخرج وتنشر وتمشي على الشعب، خرج حكم الدائرة الدستورية ببطلان ما أصدره مجلس النواب وعقيلة ضرب هيكلية السلطة القضائية وهشمها وحطمها وحاول إعادة بنائها بما يخدم مصالحه ومصالح أسياده، لا محاميين تظاهروا ولا شعب ولا مثقفين ولا أساتذة الجامعة!.

الأعلى للقضاء الذي تكلم باسمه عبد القوي قال إن الدائرة الدستورية لا اعترف فيها! والدائرة الدستورية قالت لا اعترف بالمحكمة الدستورية وتفكيك المحكمة العليا! مجلس الدولة مغيب والمشري لا مشكلة لديه الآن إلا الحكومة.

تكلمنا وقلنا إن ما يسمى القيادة العامة لعبة ودمية في يد الاستخبارات العسكرية بأنهم غير آمنين على الوطن.

وفي تعليق على شخص من السودان يتكلم بالمناطق والجغرافية والتاريخ، أقول إن ليبيا محور الأساس ويتكلم عن مشكلة السودان مع القبائل الافريقية وليبيا جزء منها، سمى المناطق التي هي تحت حفتر وهذه لانتقاد المجاميع البشرية الرهيبة والذي شكل خطر أمني والبنية في التوزيع الديمغرافي للسكان، ما يهمني أن حفتر من دخل في هذه الصفقة وهذا واضح.

كل من أيد حفتر يتحمل المسؤولية التاريخية في هذا الموضوع وكل من يعطل قيام الدولة يتحمل المسؤولية التاريخية، نحن نريد انتخابات ليخرج آخر ويقول لا نريد حكومة! نحن لا نريد مرحلة انتقالية، لا أقول إن حكومة الدبيبة مثالية لكن الباقي كذب وتشويه ونرى مصائب حفتر وعصابته هم من يقفوا أمام الدبيبة وحكومته.