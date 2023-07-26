ليبيا الان

السايح يستعرض مع السفير الإندونيسي ملف الانتخابات الليبية

تم النشر منذُ ساعتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، اليوم الأربعاء، القائم بأعمال سفارة جمهورية إندونيسيا لدى ليبيا، ديدي أحمد رفاعي والوفد المرافق له، بحضور عضو مجلس المفوضية أبوبكر مردة، وذلك بديوان المجلس.

وقال بيان صادر عن المفوضية: “استعرض الاجتماع جملة من الملفات المتعلقة بالشأن الانتخابي وأهمية دعم المجتمع الدولي للانتخابات الليبية المرتقبة، كما ناقش سبل تدعيم المقترحات والمساعي التي تضمن نجاحها وفقاً للمعايير الدولية”.

وأضاف البيان “من جهته أكد رفاعي، دعم حكومته للمسار الديمقراطي في ليبيا، من خلال توفير الخبرات الفنية المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات، مشيداً بالجهود التي تبذلها المفوضية والقائمين عليها في سبيل توفير ظروف مثالية لإجراء انتخابات حرة وذات مصداقية تعبر عن إرادة الليبيين والليبيات وتطلعاتهم إلى دولة ديمقراطية مستقرة”.

الوسوم

«السايح» الانتخابات السفير الإندونيسي ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك