السايح يستعرض مع السفير الإندونيسي ملف الانتخابات الليبية

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، اليوم الأربعاء، القائم بأعمال سفارة جمهورية إندونيسيا لدى ليبيا، ديدي أحمد رفاعي والوفد المرافق له، بحضور عضو مجلس المفوضية أبوبكر مردة، وذلك بديوان المجلس.

وقال بيان صادر عن المفوضية: “استعرض الاجتماع جملة من الملفات المتعلقة بالشأن الانتخابي وأهمية دعم المجتمع الدولي للانتخابات الليبية المرتقبة، كما ناقش سبل تدعيم المقترحات والمساعي التي تضمن نجاحها وفقاً للمعايير الدولية”.

وأضاف البيان “من جهته أكد رفاعي، دعم حكومته للمسار الديمقراطي في ليبيا، من خلال توفير الخبرات الفنية المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات، مشيداً بالجهود التي تبذلها المفوضية والقائمين عليها في سبيل توفير ظروف مثالية لإجراء انتخابات حرة وذات مصداقية تعبر عن إرادة الليبيين والليبيات وتطلعاتهم إلى دولة ديمقراطية مستقرة”.