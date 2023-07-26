النواب يكلف القوي رئيسًا للمجلس الأعلى للقضاء ويعدل القانون رقم 11 بشأن نظام القضاء

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قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق اليوم الأربعاء إن مجلس النواب صوت بالإجماع على تعديل المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2021.م بشأن نظام القضاء.

وأضاف بليحق أن الجلسة الرسمية خلصت كذلك التصويت التصويت بالإجماع على تكليف المستشار مفتاح محمد إبراهيم القوي رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء.