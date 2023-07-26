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النواب يكلف القوي رئيسًا للمجلس الأعلى للقضاء ويعدل القانون رقم 11 بشأن نظام القضاء

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان
قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق اليوم الأربعاء إن مجلس النواب صوت بالإجماع على تعديل المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2021.م بشأن نظام القضاء.

وأضاف بليحق أن الجلسة الرسمية خلصت كذلك التصويت التصويت بالإجماع على تكليف المستشار مفتاح محمد إبراهيم القوي رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء.

وكان المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أعلن أنه تم خلال جلسة الثلاثاء التصويت بالأغلبية المطلقة على خارطة الطريق بشأن الانتخابات، إضافة إلى التصويت ياعتبار جلسة 26/6/2023.م غير قانونية وتعتبر مخرجاتها كأن لم تكن.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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